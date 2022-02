AKTIEN IM FOKUS: Autowerte steigen klar - Konjunkturhoffnungen und Toyota-Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Automobilherstellern haben am Mittwoch von aufkeimenden Konjunkturhoffnungen sowie guten Geschäftszahlen von Toyota profitiert und zu den großen Gewinnern am deutschen Aktienmarkt gezählt. "Die Investoren befinden sich weiter auf der Jagd nach aussichtsreichen Unternehmen, welche von einer zukünftigen Konjunkturerholung in Europa profitieren werden", kommentierte Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect.

Positive Signale kamen auch von Toyota . Der japanische Autokonzern hatte trotz der globalen Halbleiter-Engpässe den Gewinn in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres kräftig gesteigert.

Die Papiere von Mercedes-Benz , Volkswagen und BMW verbuchten ein Kursplus zwischen 3,0 und 3,3 Prozent.

Die Anteilsscheine der VW-Holdinggesellschaft Porsche SE gewannen an der Dax -Spitze 4,7 Prozent.

Auch die Titel der anderen großen europäischen Autobauer waren sehr gefragt. So legten Stellantis und Renault um jeweils mehr als 3 Prozent zu./edh/mis