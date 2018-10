AKTIEN IM FOKUS: Autowerte reagieren mit Gewinnen auf Diesel-Konzept

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Autowerte haben am Dienstag positiv auf das Diesel-Konzept der Großen Koalition reagiert.



So legten BMW um 0,59 und Volkswagen (VW) um 0,42 Prozent zu. Die Aktien von Daimler zogen sogar an der Dax-Spitze um knapp 2 Prozent an.

Die große Koalition erwartet von den deutschen Automobilherstellern offenbar Hardware-Nachrüstungen zur Vermeidung von Dieselfahrverboten. Das geht aus dem Konzept der Koalition hervor, das der Deutschen Presse-Agentur vorlag. Die Haftung sollen die Nachrüster tragen. Außerdem hätten die Hersteller Umtauschaktionen zugesagt. Beides soll in besonders belasteten Regionen gelten. Anders als bei Prämien in der Vergangenheit soll der Tausch gegen ein anderes Gebrauchtfahrzeug möglich sein, nicht nur gegen einen Neuwagen.

Einem Händler zufolge ist nun erst einmal die Unsicherheit etwas gewichen, was die Aktien des Sektors stütze. Auch der schwächere Euro , der Ausfuhren generell verbilligen kann, helfe den Papieren der stark exportorientierten Branche./la/jha/

