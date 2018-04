AKTIEN IM FOKUS: Autowerte legen zu - China halbiert womöglich Einfuhrzölle

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Hoffnung auf bessere Absatzchancen in China hat am Donnerstag die Aktien der deutschen Autobauer beflügelt.



Die chinesische Regierung prüft Kreisen zufolge eine weitere Lockerung des heimischen Automarktes. So könnten die Importzölle auf Pkws um etwa die Hälfte gekürzt werden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.

Im zuletzt wenig veränderten Dax waren Autowerte im frühen Handel weit vorne. Volkswagen sprangen an der Index-Spitze um 3,16 Prozent hoch. Der Hersteller stand zudem mit Quartalszahlen im Fokus. Ungeachtet aller Turbulenzen an der Unternehmensspitze und den Folgen des Dieselskandals legten die Wolfsburger einen soliden Start ins laufende Jahr hin.

Volkswagen habe ein gutes Quartal hinter sich, schrieb JPMorgan-Analyst Jose Asumendi in einer ersten Reaktion. Allerdings habe der Konzern bei der Marke VW noch Arbeit vor sich, um die Profitabilität in Nord- und Lateinamerika zu verbessern. Stefan Burgstaller von Goldman Sachs betonte vor allem die gute Gewinnqualität und die starke Liquidität im abgelaufenen Jahresviertel.

Im vorderen Dax-Feld gewannen zudem die Papiere von BMW 0,85 Prozent. Daimler verteuerten sich um 0,26 Prozent. Niedrigere Zölle dürften den deutschen Autobauern helfen, ihre Modelle im Vergleich zur chinesischen Konkurrenz günstiger zu verkaufen. China ist der weltgrößte Automarkt und daher für die Hersteller enorm wichtig. Dem europäischen Autosektor kamen die positiven Nachrichten am Donnerstag zugute: Er gewann als bester der Stoxx-600-Übersicht 0,9 Prozent.

Vergangene Woche hatte die Regierung in Peking bereits angekündigt, dass internationale Autofirmen von nun an mehr als 50 Prozent an chinesischen Zweigstellen besitzen dürfen. Das bedeutet, dass sie nicht mehr zwangsweise Gemeinschaftsfirmen gründen müssen, um in Chinas Automarkt mitzumischen./ajx/zb/fba