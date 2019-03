AKTIEN IM FOKUS: Autowerte gefragt - Merrill sieht Chance für Mutige

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Europäische Autowerte haben sich am Dienstagvormittag an die Spitze der Branchentafel gesetzt.



Im bisherigen Jahresverlauf liefen sie dem Gesamtmarkt noch leicht hinterher.

Einer Umfrage der Investmentbank Merrill Lynch zufolge sind die Autowerte in der Gunst der Anleger zuletzt wieder weiter zurückgefallen und viele professionelle Anleger seien entsprechend untergewichtet. Diese schlechte Stimmung in Verbindung mit einer Bewertung der Autobauer nahe ihrer Tiefststände biete gute Argumente, seine Chance gegen den Trend zu suchen, so die Merrill-Experten. Für Daimler , Volkswagen , Porsche und Peugeot habe ihr Branchenanalyst ohnehin Kaufempfehlungen ausgesprochen.

Daimler gewannen an der Dax-Spitze 2,5 Prozent, Fiat Chrysler gewannen gar fast 4 Prozent. Weniger positiv sehen die Experten Papiere von Zulieferern, die auch entsprechend unterdurchschnittlich zulegten./ag/jha/

