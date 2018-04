AKTIEN IM FOKUS: Autowerte gefragt - China Auto-Zölle senken

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Autoaktien haben am Dienstagmorgen nach Signalen einer größeren wirtschaftlichen Öffnungsbereitschaft Chinas zugelegt.



Die Papiere von BMW und Daimler stiegen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um mehr als 2 Prozent, die Anteilsscheine von Volkswagen um knapp 1,8 Prozent.

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping versprach auf dem asiatischen Wirtschaftsforum in Bo'ao in Südchina eine weitere Öffnung seines Landes. Die Einfuhrzölle auf Autos, die gegenwärtig 25 Prozent ausmachen, sollen noch in diesem Jahr "bedeutend" gesenkt werden, kündigte Xi Jinping an. China ist für die deutschen Autobauer einer der wichtigsten Märkte überhaupt./mis/das

