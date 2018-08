AKTIEN IM FOKUS: Autowerte bleiben auf Erholungskurs - Hoffnung im Zollstreit

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Hoffnung auf ein gütliches Ende der internationalen Handelsstreitigkeiten der USA hat am Dienstag die Erholung der Autobranche weiter befeuert.



Der Stoxx 600 Europe Automobiles & Parts knüpfte am Morgen an seine Vortageserholung an und stieg um 1,04 Prozent. Erst in der vergangenen Woche war der Sektorindex auf den tiefsten Stand seit Ende 2016 gerutscht.

In den vergangenen Monaten hatte die Furcht vor möglichen hohen Einfuhrabgaben in den USA die gesamte Branche belastet. Hinzu kamen zuletzt Sorgen über negative Auswirkungen der Einführung eines neuen Abgastest-Standards in Europa sowie eine Gewinnwarnung des Zulieferers Continental .

Für bessere Stimmung sorgte nun die grundsätzliche Einigung der USA mit Mexiko im Streit über das Freihandelsabkommen Nafta. Dabei soll nun auch Kanada wieder ins Boot geholt werden. Kanadas Außenministerin Chrystia Freeman will an diesem am Dienstag in Washington Gespräche dazu führen. Viele Autohersteller lassen in Mexiko produzieren und exportieren von dort aus unter anderem in die USA. Aus Kanada kommen zudem viele Zulieferteile für die US-Autobauer.

Hierzulande waren denn auch die Aktien von Daimler , BMW und Volkswagen mit Gewinnen zwischen rund 1 und knapp 2 Prozent unter den Favoriten im Leitindex Dax . In der zweiten Reihe stiegen die Papiere der Zulieferer Hella , Schaeffler und Leoni zwischen 1,5 und fast 3 Prozent./mis/jha/

