AKTIEN IM FOKUS: Autosektor weiter stark - Metzler stuft Daimler doppelt hoch

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Vortagsrally im Autosektor ist am Dienstag weiter gegangen.



Der Branchenindex Stoxx Europa 600 Autos & Parts kletterte um 1,7 Prozent und knüpfte so daran an, dass er am Vortag von ermutigenden Konjunkturanzeichen unter anderem aus China profitiert hatte. An der Frankfurter Börse gewannen BMW fast drei Prozent und Volkswagen 1,8 Prozent.

Auch für Daimler ging es weiter bergauf um 2,2 Prozent. Dem Autobauer kam dabei eine positive Stimmungswende beim Bankhaus Metzler zu Gute. Analyst Jürgen Pieper stufte die Papiere um gleich zwei Stufen auf "Buy" hoch und hob das Kursziel deutlich auf 45 Euro an.

Er erwähnte dabei positiv, dass die Automobilindustrie gegenwärtig aus der vom Coronavirus ausgelösten Depression herauskomme. Hoffnung auf bessere Zeiten speziell für die Stuttgarter macht er sich aber auch wegen des neuen Managements um Ola Källenius./tih/zb

