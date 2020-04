AKTIEN IM FOKUS: Auto-Aktien wieder unter größten Dax-Verlierern

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Mit der sich wieder eintrübenden Stimmung an den Aktienmärkten hat sich am Montagnachmittag der Druck auf die Kurse der Autohersteller und ihrer Zulieferer verstärkt.



Hatten die Papiere am Freitag noch auf breiter Front zugelegt, so zählten sie nun wieder zu den größten Verlierern im Dax . BMW , Continental , Daimler und Infineon verloren zwischen 3,4 und 4,6 Prozent.

Stratege Marc Decker vom Bankhaus Merck Finck nannte den Einbruch der Neuzulasssungen in der Europäischen Union im ersten Quartal dramatisch. "Besonders hart traf es die Automobilindustrie im März", als der Rückgang im Vergleich zu Februar 55,1 Prozent betragen habe. Die deutschen Autobauer stünden in der aktuellen Krise aber noch relativ gut da, denn sie könnten Liquiditätsprobleme dank gut gefüllter Kassen und nicht ausgelasteter Kreditlinien gut abfedern./bek/jha/

