AKTIEN IM FOKUS: Aussagen zu Italiens Haushalt treiben Bankensektor an

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ausgehend von den italienischen Bankenaktien hat der gesamte europäische Bankensektor am Montag den Vorwärtsgang eingelegt.



Der Stoxx 600 Bankensektor verzeichnete mit einem Plus von 2,5 Prozent den stärksten Anstieg aller Branchen. Vor allem die moderate politische Entspannung rund um den Staatshaushalt Italiens sorgte am Markt für eine etwas aufgehellte Stimmung unter Anlegern.

In Mailand stieg der FTSE-MIB-Bankensektor sogar um 5,5 Prozent. Die Kursgewinne der Aktien der Geldhäuser reichten von 3 bis fast 7 Prozent. Grund für die gute Stimmung an der Börse in Mailand waren Aussagen des stellvertretenden Ministerpräsidenten. Luigi Di Maio hatte gesagt, dass die Regierung das Budget-Defizit reduzieren könnte. Daraufhin kauften Anleger italienische Staatsanleihen, was deren Rendite nachgeben ließ.