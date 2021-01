AKTIEN IM FOKUS: Aurubis überzeugt mit Zielerhöhung - Salzgitter profitiert mit

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine angehobene Geschäftsjahresprognose 2020/21 für das operative Ergebnis vor Steuern hat am Donnerstag den Aktien von Aurubis frischen Auftrieb verliehen.



Sie stiegen am Nachmittag um 3,5 Prozent auf 68,40 Euro. Kurzzeitig war es sogar bis auf 70,00 Euro nach oben gegangen, nachdem Aurubis ein operatives Ebit zwischen 270 und 330 Millionen Euro in Aussicht stellte, nach bislang "im besten Fall 270 Millionen Euro".

"Alles in allem hat der Kupferkonzern weiteren Optimismus versprüht, denn das neue Ziel liegt klar über dem Konsens", sagte ein Händler. Dies habe dem Papier geholfen, das jüngste Zwischenhoch von Anfang Dezember bei 69,84 Euro erneut zu überwinden. "Kurse darüber dürften nun weitere Käufer anziehen", vermutet er und verwies zudem auf die positive Kursreaktion von Salzgitter , die zugleich um 4,7 Prozent auf 22,28 Euro anzogen. Der im SDax notierte Stahlhersteller ist mit knapp unter 30 Prozent Großaktionär von Aurubis./ck/he