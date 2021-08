AKTIEN IM FOKUS: Anleger fahren ab auf Autowerte

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien deutscher Automobilhersteller haben am Montag von positiven Analystenstudien profitiert und Fahrt aufgenommen.



So verbuchten die Papiere von Daimler , Volkswagen und BMW Kursgewinne zwischen 1,6 und 2,4 Prozent und gehörten damit zu den attraktivsten Dax -Titeln.

Auch europaweit standen die Papiere aus dem Autosektor in der Anlegergunst ganz oben. Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts verbuchte ein Plus von annähernd zwei Prozent. Auch manche Aktien von Zulieferfirmen waren dabei gefragt: Die Continental -Titel etwa stiegen im Dax um 1,5 Prozent.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hatte die Daimler-Papiere am Montag in ihre "Conviction Buy List" der besonders aussichtsreichen Werte aufgenommen. Analyst George Galliers begründete dies mit anhaltenden operativen Erfolgen bei Mercedes-Benz. Zudem gebe es mit der Abspaltung der Lkw-Sparte einen klaren Kurstreiber im zweiten Halbjahr.

Die DZ-Bank dagegen hatte die Volkswagen-Vorzugsaktien aufgrund ihres größeren Kurspotenzials zum Kauf empfohlen. "Der VW-Konzern sollte auch im weiteren Jahresverlauf von seinen Premiummarken sowie einem guten Finanzdienstleistungsgeschäft profitieren", glaubt Analyst Michael Punzet. Zudem sieht er beim Thema Elektromobilität Größenvorteile für die Wolfsburger.

Die Autobranche erholte sich am Montag weiter vom jüngsten Tief, das der Stoxx Europe 600-Branchenindex vor etwa zwei Wochen erreicht hatte. Auf die Stimmung gedrückt hatte dabei zuletzt der Chipmangel, der die Produktion von Fahrzeugen ausbremst. Während Neuwagen so zu einem knappen Gut werden, steuert die Branche mit weniger Rabatten gegen. Wie der Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer in einer aktuellen Studie seines Duisburger Car-Instituts feststellte, gebe es derzeit für Handel und Hersteller nur wenige Gründe, zusätzliche Kaufanreize zu setzen./edh/tih/eas