AKTIEN IM FOKUS: Angst vor US-Strafzöllen drückt deutsche Stahlwerte

Weitere Suchergebnisse zu "Salzgitter":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Streit um die Einführung von US-Zöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte aus der Europäischen Union rückt das Ende der Schonfrist am morgigen 1. Mai immer näher.



Entsprechende Unsicherheit führte bei Thyssenkrupp und Salzgitter zu Abschlägen von mehr als einem Prozent. Die EU-Kommission will bis zuletzt versuchen, Zölle für die EU-Mitglieder abzuwenden.