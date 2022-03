AKTIEN IM FOKUS: Aktien der Rüstungsbranche erneut gesucht

Weitere Suchergebnisse zu "BAE Systems":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Hensoldt und Rheinmetall haben am Dienstag erneut Käufer angezogen. Der fortgesetzte Krieg in der Ukraine nährt die Erwartung steigender Rüstungsausgaben in der Zukunft. Während Rheinmetall um 6,1 Prozent zulegten, schnellten Hensoldt um 18,5 Prozent nach oben. Damit handelten beide Papiere allerdings noch immer unter den Höchstkursen vom Wochenauftakt.

Auch die Kurse der Branchengrößen BAE Systems und Thales legten in London und Paris zu, wenngleich weniger stark. "Verteidigung ist wieder in Mode", konstatierte Analystin Chloe Lemarie von Jefferies. Für solche Investoren, die keinen spezifischen Anlagerestriktionen unterlägen, stehe die Branche nun wieder im Fokus.

Die Beschaffungen von Rüstungsgütern könnten in den kommenden fünf Jahren um die Hälfte steigen, prognostizierte die Expertin. Europaweit dürften sich die Entscheidungsprozesse für Aufträge an die Rüstungsindustrie beschleunigen. Solche Großaufträge, die derzeit auf Eis liegen, dürften eine Neubelebung erfahren. Die Bewertungen in der Branche sollten folglich kräftig anziehen./bek/stk