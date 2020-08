AKTIEN IM FOKUS: Airline-Branche gesucht - UBS: Etwas mehr Licht am Tunnelende

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die europäische Airline-Branche und auch Airbus und die Aktien großer Zulieferer haben am Dienstag kräftig zugelegt.



Papiere von Air France-KLM gewannen in Paris 2,4 Prozent und die der britisch-spanischen Holding IAG 4,5 Prozent. Auch Ryanair und Easyjet legten in London zu.

Nach Aussage des Analysten Jarrod Castle von der Investmentbank UBS gibt es etwas mehr Licht am Ende des Tunnels für den Flugverkehr. So planten europaweit wieder etwas mehr befragte Verbraucher auf Sicht von sechs bis zwölf Monaten Flüge, sollte sich die Situation rund um Covid-19 verbessern. Der Experte sprach von einer "verhaltenen Erholung" der monatlichen Umfragewerte im Juli im Vergleich zum Juni.

Auch die Aktien des Flugzeugbauers Airbus und von Zulieferern und Ausrüstern wie Safran und MTU Aero Engines verteuerten sich jeweils um rund 3 Prozent. Im Unterschied zu den Papieren der Fluggesellschaften hatten sie sich von den Tiefständen aus der Phase des Corona-Crash bereits wieder stärker erholt. In London stiegen die Papiere des Triebwerkherstellers Rolls Royce um 3,7 Prozent./bek/jha/