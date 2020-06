AKTIEN IM FOKUS: Airbus, MTU steigen - UBS: Anzeichen für höhere Kapazitäten

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die sich allmählich aufhellenden Aussichten für den internationalen Flugverkehr haben auch am Mittwoch die Aktien von Airbus und des Triebwerkherstellers MTU Aero Engines angetrieben.



Airbus stiegen um 5,9 Prozent auf den höchsten Stand seit Ende März und MTU um 5,6 Prozent auf ein Hoch seit Mitte März. Beide Papiere hatten als Nachzügler in der jüngsten Erholungs-Rally bereits am Dienstag kräftig zugelegt.

Immer mehr Staaten lockern die Restriktionen für den Reiseverkehr. So hat die Bundesregierung die Aufhebung der weltweiten Reisewarnung für 29 europäische Länder ab dem 15. Juni beschlossen. Analyst Jarrod Castle von der Bank UBS prognostiziert, dass die Fluggesellschaften die Kapazitäten im Juni nochmals stark kürzen werden, die Kürzungen im Juli jedoch weitaus geringer ausfallen dürften. Einige Anbieter wie Wizz Air deuteten für das dritte Quartal wieder ein steigendes Angebot an. Das hält der Experte jedoch für verfrüht und unrealistisch./bek/fba