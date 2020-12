AKTIEN Im FOKUS: Adidas und Puma gesucht

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Kurz vor dem Weihnachtsfest haben sich Anleger bei Adidas und Puma in Kauflaune gezeigt.



Puma-Aktien erklommen sogar ein Rekordhoch. Sie verteuerten sich in der Spitze um fast vier Prozent auf 89,10 Euro. Aktien von Adidas setzten sich mit plus 2,5 Prozent an die Spitze des Dax und nahmen die Marke von 300 Euro wieder ins Visier, unter die sie im November gerutscht waren.

Adidas-Aktien würden weiterhin von der Aussicht auf einen Verkauf von Reebok angetrieben, sagte ein Händler. Ein solcher würde den Konzern von einer Marke befreien, die die gesetzten Ziele immer wieder verfehlt habe. Grundsätzlich sei die Stimmung für die Branche Sport und Lifestyle ungebrochen gut, getragen von der Aussicht auf eine dynamische Erholung der Umsätze in einer Zeit nach Corona. Nike-Aktien hätten am Vortag ein Rekordhoch nur um Haaresbreite verfehlt, ergänzte der Händler./bek/stk

