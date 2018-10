AKTIEN IM FOKUS: Adidas und Puma gehen getrennte Kurswege

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Während Aktien von Adidas die Verluste der vergangenen Börsentage am Dienstag noch um 2,4 Prozent ausgeweitet haben, sind Puma um 1,4 Prozent gestiegen.



Ein Händler wertete die Verluste von Adidas in erster Linie als Gewinnmitnahmen, nachdem der Kurs zuletzt auf neue Höchststände oberhalb von 215 Euro gestiegen war. In dem schwachen Marktumfeld trennten sich Anleger von Aktien, auf die sie noch hohe Gewinne verzeichneten.

Die Papiere von Puma hätten hingegen bereits Anfang Juni ein Rekordhoch bei 539 Euro erreicht und anschließend deutlich nachgegeben. Beide Anbieter von Lifestyle-Produkten dürften auf dem europäischen Absatzmarkt im dritten Quartal unter dem heißen Wetter gelitten haben, prognostizierte der Händler. Dafür sprächen etliche Umsatz- und Gewinnwarnungen aus der Textilbranche und dem Einzelhandel./bek/jha/

