AKTIEN IM FOKUS: Bei Abercrombie & Fitch ist die Luft raus

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die Anleger von Abercrombie & Fitch haben am Freitag ein Wechselbad der Gefühle erlebt: Nachdem die Papiere des US-Modeunternehmens nach Quartalszahlen vorbörslich noch um mehr als 6 Prozent zugelegt hatten, ging es mit dem Startschuss an der New Yorker Börse sofort in den Keller.



Zeitweise verloren die Anteile mehr als 10 Prozent. Mit einem Minus von 7,76 Prozent kosteten sie zuletzt 22 Dollar.

Die Textilhandelskette hatte mit ihrem Umsatz im ersten Quartal zunächst positiv überrascht. In der Telefonkonferenz zur jüngsten Geschäftsentwicklung sprach das Management aber von weiterem Gegenwind in den Übersee-Märkten. Das Unternehmen erwirtschafte gleichwohl genügend Barmittel, um mittelfristig die Kehrtwende und die Dividende zu finanzieren, schrieben die Analysten von RBC Capital in einer aktuellen Studie. Die Erholungsstory von Abercrombie werde aber bereits von der Bewertung reflektiert, ergänzten sie.

Die Aktien haben seit Sommer des vergangenen Jahres deutlich zugelegt. Von Ende August 2017, als sie noch weniger als 10 Dollar kosteten, ging es bis April 2018 auf über 29 Dollar hoch. Seitdem ist die Luft aber erst einmal raus./ajx/tos

