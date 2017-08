AKTIEN IM FOKUS 2: RTL gewinnen dank guter Zahlen, ProSiebenSat.1 weiter schwach

Weitere Suchergebnisse zu "WPP":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein überraschend gutes zweites Geschäftsquartal hat am Mittwoch für etwas Erholung bei den zuletzt angeschlagenen RTL-Aktien gesorgt.



Während die Papiere des Rivalen und Dax-Konzerns ProSiebenSat.1 auch am zweiten Tag nach dessen Umsatzwarnung für das TV-Werbegeschäft nicht aus ihrem Vierjahrestief herauskamen und um weitere 0,66 Prozent auf 27,75 Euro nachgaben, gewannen die im MDax notierten RTL-Anteile zum Handelsschluss 2,10 Prozent auf 63,66 Euro.

Das Umsatzplus im zweiten Quartal hatte RTL den Göttern zu verdanken - zumindest jenen, die in "American Gods" die Hauptrolle spielen. Diese von der konzerneigenen Produktionsfirma FreemantleMedia inszenierte Fantasy-Serie hatte bei dem Medienkonzern mit Sitz in Luxemburg ordentlich die Kassen klingeln lassen und zum Wachstum in der Produktionssparte von rund 35 Prozent beigetragen. Insgesamt war der Konzernumsatz im Vorjahresvergleich um knapp 9 Prozent auf rund 1,6 Milliarden Euro gewachsen.

'KEINE BÖSE ÜBERRASCHUNG'

Fernsehen wird immer häufiger online konsumiert, weswegen auch Werbetreibende zunehmend ins Internet abwandern. Entgegen der Befürchtung einiger Marktexperten scheint sich das bislang aber kaum auf die Geschäfte von RTL ausgewirkt zu haben. Im wichtigsten Segment, dem deutschsprachigen TV- und Radiogeschäft, stiegen die Erlöse um knapp 5 Prozent auf rund 550 Millionen Euro.

Die vom Management bestätigte Jahresprognose wertete UBS-Analyst Richard Eary positiv - speziell vor dem Hintergrund der jüngsten Aussagen von ProSiebenSat.1. Der konkurrierende Medienkonzern hatte am Montagabend bekannt gegeben, dass sich die TV-Werbeeinnahmen unter den bisherigen Erwartungen entwickelten. Eine laut Goldman-Sachs-Analystin Lisa Yang böse Überraschung, die - so ein Börsianer - bei RTL ausgeblieben ist.

BRANCHE UNTER DRUCK

Nachdem die RTL-Papiere ihren Vortagesrutsch zum Teil etwas wettmachen konnten, stehen sie seit Jahresbeginn nunmehr nur noch an achter Stelle der schlechtesten Werte im MDax mit einem Minus von fast 9 Prozent. Mit über 24 Prozent ist das Minus der im Dax gelisteten ProSiebenSat.1-Aktien gut drei Mal so hoch - damit sind die Papiere der bislang schwächste Dax-Wert im Jahr 2017.