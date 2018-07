AKTIEN IM FOKUS 2: PSA-Kursfeuerwerk und China-Hoffnung beflügeln Autobranche

Weitere Suchergebnisse zu "STOXX EU 600 Auto & Parts":

(neu: China-Maßnahmen, PSA fast 15 Prozent im Plus)

PARIS/FRANKFURT (dpa-AFX) - Euphorisch aufgenommene Geschäftszahlen von der Opel-Mutter PSA und die Hoffnung auf Konjunkturmaßnahmen in China haben am Dienstag der ganzen Autobranche Auftrieb gegeben.



Bei PSA sprach Analyst Max Warburton von Bernstein Research von "schlicht gigantischen Halbjahreszahlen" des französischen Automobilkonzerns.

China hatte außerdem ein Bündel von Maßnahmen beschlossen, um die Nachfrage im Land anzukurbeln und so die Auswirkungen des Handelsstreits mit den USA zu mildern. Unter Anlegern sorgte dies für neue konjunkturelle Hoffnung für den wichtigen chinesischen Auto-Absatzmarkt. Laut Jasper Lawler von der London Capital Group handelt es sich um eine willkommene Ablenkung vom Zollthema, das sich bei den zuletzt exportlastigen Werten negativ bemerkbar gemacht hatte.

Bei den PSA-Aktien sorgten die starken Zahlen für ein Kursfeuerwerk. Sie bauten ihre Gewinne stetig aus und schlossen mit 23,47 Euro auf Tageshoch. Am Ende bedeutete dies einen Satz nach oben um fast 15 Prozent. Sie führten mit weitem Abstand die Gewinnerliste im Cac-40-Index an und waren so teuer wie seit sieben Jahren nicht mehr.

Er habe immer wieder betont, dass die Trendwende bei der übernommenen General-Motors-Tochter Opel-Vauxhall schneller vorankomme als am Markt erwartet und diese im ersten Halbjahr einen Gewinn erzielen könnte, führte Bernstein-Experte Warburton weiter aus. Die Resultate hätten aber seine kühnsten Träume übertroffen.

Philippe Houchois vom Analysehaus Jefferies hob hervor, dass die Zahlen - selbst um die ungewöhnlich niedrigen Investitionen und Abschreibungen bereinigt - in allen Belangen beeindruckten. Die Gewinnerwartungen des Marktes dürften nun deutlich steigen.

Der Branchenindex der Autobauer und -zulieferer schloss angeführt von PSA mit 2,5 Prozent im Plus. Ein starkes Echo fanden die Zahlen der Opel-Mutter auch bei den Aktien der deutschen Wettbewerber. Die Aktien des VW-Konzerns , der mit seiner Produktpalette am ehesten mit PSA vergleichbar ist, gewannen als einer der Favoriten im Dax 2,8 Prozent. Die Papiere von Daimler und BMW standen dem mit Anstiegen um 2,5 beziehungsweise 2,0 Prozent nur wenig nach.

Nach den massiven Verkäufen von Autotiteln wegen des Handelsstreits zwischen den USA, der EU und China scheint damit nun wieder eine gelassenere Haltung am Markt einzukehren. Analysten verschiedener Häuser hatten bereits in der vergangenen Woche zum Einstieg geläutet. So hatte Societe Generale die Aktien von BMW zum Kauf empfohlen und NordLB geraten, bei VW zuzugreifen./gl/mf/tih/he