AKTIEN IM FOKUS 2: Käufe in Immo-Branche nach guten Zahlen von Vonovia

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Starke Ergebnisse von Vonovia und die Aussicht auf höhere Gewinne als bislang erwartet haben Anleger am Dienstag für die gesamte Immobilienbranche begeistert.



Mit einem Plus von fast vier Prozent auf 46,50 Euro führten Vonovia die Gewinner im Dax an und zogen auch die Papiere der im MDax und SDax enthaltenen Branchentitel mit nach oben.

Steigende Mieten und Zukäufe im Ausland haben Deutschlands größten Immobilienkonzern im Auftaktquartal deutlich mehr Gewinn beschert. Zudem profitierte Vonovia von geringeren Kosten bei der Bewirtschaftung der Wohnungen. Die Gewinnprognose für das Gesamtjahr hoben die Bochumer Dank einer "dynamischen Entwicklung" im deutschen, österreichischen und schwedischen Wohnungsmarkt leicht an.

Daraufhin griffen Investoren bei den Aktien von Immobiliengesellschaften zu: Die Gewinne von Adler Real Estate , LEG Immobilien und Deutsche Wohnen reichten von 1,4 bis zu 3 Prozent - in einem leicht nachgebenden Marktumfeld. Europaweit lag der Immobiliensektor am Dienstag vorn, der Stoxx 600 Real Estate Index kletterte um 1,6 Prozent.

"Vonovia ist auf dem richtigen Weg", sagte Analyst Kai Klose von der Berenberg Bank. Das Unternehmen wirtschafte effizienter als erwartet. So liege der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) im ersten Quartal um rund fünf Prozent über seiner Schätzung. Zum einen machten sich die jüngsten Zukäufe positiv bemerkbar, zum anderen trieben die Verkäufe von Eigentumswohnungen und anderer Aktivitäten die Gewinne an.

Börsianer wiesen ferner darauf hin, dass Anleger nach der neuerlichen Zuspitzung des US-chinesischen Handelskonflikts wieder verstärkt auf Titel und Sektoren mit stabilen Erträgen und Ausschüttungen setzen dürften. Auch davon könnten Immobilienwerte mit ihrem "defensiven" Status profitieren./bek/ag/fba

