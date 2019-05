AKTIEN IM FOKUS 2: Einstieg von Mediaset beflügelt ProSiebenSat.1

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Meldung über den Einstieg des italienischen Mediaset-Konzerns bei ProSiebenSat.1 hat den Aktien der Münchener TV-Senderkette am Mittwoch einen Sprung nach oben beschert.



Allerdings büßten die Papiere im Verlauf die Hälfte ihres anfänglich fast 9-prozentigen Anstiegs ein und notierten zuletzt noch 4,40 Prozent höher bei 15,295 Euro. Die Aktie des Käufers verliert in Italien zur Stunde 0,73 Prozent. Mediaset beteiligt sich mit knapp 10 Prozent an dem Münchner MDax -Konzern.

ProSieben-Anleger hatten zuletzt nichts zu lachen. Vor einem Jahr waren die Aktien des einstigen Dax -Mitglieds noch etwa doppelt so viel wert. Der Medienwandel setzt dem Konzern zu. Schwache Werbeumsätze hatten zwischenzeitlich belastet. Zudem hatte der Konzern mit einer Dividendenkürzung und einer gesenkten Jahresprognose Ende 2018 geschockt.

Die Angebote von Streaming-Anbietern wie Netflix überzeugen immer mehr Verbraucher. Dem will ProSiebenSat.1 mit einem neuen Streaming-Dienst Joyn, der im Juni starten soll, etwas entgegensetzen.

Berenberg-Analystin Sarah Simon vermutet, Mediaset wolle mit ProSieben zusammenarbeiten, um letztlich Kosten zu sparen etwa beim Aufbau von Streaming-Technologie. Eine echte Fusion sieht sie zumindest in naher Zukunft nicht, wird sie von der Nachrichtenagentur Bloomberg zitiert.

Gerüchte um eine Beteiligung von Mediaset an ProSiebenSat.1 hatte es in der Vergangenheit immer wieder gegeben. Mit dem aktuellen Kurssprung nehmen die ProSieben-Aktien immerhin ihr jüngstes Zwischenhoch von Mitte Mai bei knapp unter 16 Euro wieder ins Visier./edh/ajx/fba