AKTIEN-FLASH: Zalando enttäuscht vorbörslich mit Margenausblick

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Zalando -Aktien sind am Dienstagmorgen nach der Vorlage von Zahlen für das dritte Quartal gefallen.



Sie knickten auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss des Vortages um 4,40 Prozent auf 41,511 Euro ein. Der guten Umsatzdynamik stehe ein niedrigerer Jahresausblick für die operative Gewinnmarge (Ebit-Marge) gegenüber, schrieb Analyst Volker Bosse von der Baader Bank in einer ersten Einschätzung. Die Fortschritte bei der Marge blieben eher am unteren Ende der Markterwartungen.

Die Papiere des Modehändlers waren zuletzt eher gut gelaufen. Seit dem Zwischentief im Juli haben sie rund 18 Prozent gewonnen./mis/das

----------------------- dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX -----------------------