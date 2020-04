AKTIEN-FLASH: Wacker Chemie gefragt - Überraschend guter Jahresauftakt

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Chemie":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine überraschend gute Gewinnentwicklung im ersten Quartal hat den Aktien von Wacker Chemie am Donnerstag Rückenwind verliehen.



In einem insgesamt trägen Gesamtmarkt zählten sie mit einem Plus von 2,70 Prozent auf 55,50 Euro zu den größten Gewinnern im Nebenwerte-Index SDax .

Die Analysten Chetan Udeshi von JPMorgan und Laura López Pineda von der Baader Bank lobten die Resultate des ersten Quartals am Morgen als besser als erwartet. Zudem überrasche die Streichung des Jahresausblicks nicht, erklärte die Baader-Expertin mit Blick auf die Corona-Krise.

Mit dem Kursanstieg knüpften die Papiere an ihre jüngste Erholung an: Seit dem Corona-Crashtief Mitte März bei rund 30 Euro summieren sich die Gewinn nun schon auf 84 Prozent. Damit notieren die Aktien aktuell noch rund ein Viertel unter dem Vorkrisenniveau von Mitte Februar./mis/jha/