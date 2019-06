AKTIEN-FLASH: Stahlwerte profitieren von Nucor-Preiserhöhung

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Stahlwerte sind am Mittwoch in einem freundlichen Markt mit besonders deutlichen Kursgewinnen aufgefallen.



So kletterten ArcelorMittal an der Euronext um 5,5 Prozent, Salzgitter gewannen als bester SDax-Wert 4,4 Prozent. Börsianer führten dies auf eine vom US-Konzern Nucor angekündigte Preiserhöhung für Flachstahl zurück. Ein Experte sieht damit den Tiefpunkt erreicht und rechnet für die kommenden Monate mit weiter steigenden Preisen.

ThyssenKrupp schossen um fast 9 Prozent nach oben. Hier gab ein Bericht über eine angeblich bevorstehende Kaufofferte von Kone für die Aufzugssparte der Essener zusätzlichen Auftrieb./ag/edh