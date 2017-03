AKTIEN-FLASH: Siltronic knicken ein - Wacker Chemie platziert Aktien

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Chemie":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Anteilsplatzierung durch den Großaktionär Wacker Chemie hat die Aktien des Halbleiterunternehmens Siltronic am Dienstag nach dem Schluss des Xetra-Hauptgeschäfts belastet.



Sie Papiere kosteten auf der Handelsplattform Tradegate zuletzt 57,10 Euro - ein Minus von mehr als 3 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss. Wacker will seine Beteiligung laut einer Unternehmensmitteilung von aktuell 51,8 Prozent reduzieren, aber weiterhin mehr als 30 Prozent halten. Einem Händler zufolge werden 6,3 Millionen Aktien zu 55,85 Euro bis zum Xetra-Schlusskurs in Höhe von 59,01 Euro angeboten.

Nach der starken Kursentwicklung von Siltronic in den vergangenen Monaten wurde am Markt zuletzt vermehrt über eine Anteilsreduzierung spekuliert. In den letzten zwölf Monaten haben die Papiere auch dank einer Erholung der Halbleiterbranche und besser laufender Geschäfte ihren Wert in etwa vervierfacht.

Die Aktien von Wacker Chemie reagierten am Dienstag zunächst kaum auf die Platzierung./mis/fbr