AKTIEN-FLASH: ProSiebenSat.1 verlieren - Schwacher Werbemarkt und Abstufung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von ProSiebenSat.1 sind am Dienstag vorbörslich gefallen.



Auf der Handelsplattform Tradegate sanken die Papiere des TV-Konzerns um 2,3 Prozent unter ihren Xetra-Schlusskurs.

"Schlecht - allerdings nicht ganz unerwartet", so kommentierte ein Händler die negativen Signale des Konzerns zum aktuellen TV-Werbegeschäft. Die Einnahmen im dritten Quartal lägen unter den bisherigen Erwartungen, hieß es vom Unternehmen. Das Management erwartet den deutschen TV-Werbemarkt im Jahr 2017 nun nur noch auf Vorjahresniveau. Analystin Lisa Yang von Goldman Sachs strich daraufhin ihre Empfehlung.

"Schwache TV-Werbung scheint ein strukturelles Problem zu sein. Werbebudgets wandern in die neuen Medien ab", fügte der Börsianer an. Als leicht positiv wertet der Händler dagegen Überlegungen, unter anderem mit Blick auf das Produktionsgeschäft Investoren ins Boot zu holen oder einzelne Bereiche an die Börse zu bringen./ag/nas