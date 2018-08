AKTIEN-FLASH: Osram steigen vorbörslich - Besser als befürchtete Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Osram Licht":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Osram knüpfen am Mittwoch vorbörslich an ihren zaghaften Erholungsversuch an.



Auf der Handelsplattform Tradegate ging es für sie gegenüber ihrem Xetra-Schluss um 1,9 Prozent auf 38,91 Euro nach oben, wobei vorgelegte Zahlen am Markt als "besser als befürchtet" gewertet wurden. Die Papiere knüpfen so an ihren stabilisierten Kursverlauf der letzten Wochen an. Nach einem Kursrutsch in der ersten Jahreshälfte haben sie seit ihrem Tief Anfang Juli mehr als 20 Prozent zugelegt.

Der Lichtkonzern hat im dritten Quartal deutlich weniger verdient, weil eine schwächere Nachfrage in der Autoindustrie, der starke Euro sowie höhere Kosten auf dem Ergebnis lasteten. Händlern zufolge sind die finalen Resultate aber "einen Tick besser ausgefallen" und der freie Mittelzufluss sei positiv. Osram will nun mit Einsparungen gegensteuern. Am Vorabend hatte der Konzern bereits die Trennung vom verlustträchtigen Beleuchtungsgeschäft beschlossen./tih/jha/