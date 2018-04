AKTIEN-FLASH: Osram belastet europäische Aktien der Lichtbranche

Weitere Suchergebnisse zu "Zumtobel A":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die herbe Umsatz- und Gewinnwarnung von Osram hat europaweit bei den Aktien aus der Branche Spuren hinterlassen.



An der Euronext verloren Philips Lighting 2,4 Prozent. Die Niederländer veröffentlichen am Donnerstag ebenfalls Zahlen zum ersten Quartal. An der Wiener Börse fielen Aktien von Zumtobel um 1,9 Prozent.