AKTIEN-FLASH: Norma Group im SDax vorne dabei - HSBC mit Kaufempfehlung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Norma Group haben am Freitag im frühen Xetra-Handel zu den Favoriten der Anleger im SDax gezählt.



Der Kurs rückte nach einer Kaufempfehlung durch die britische Bank HSBC um 2,8 Prozent vor. Mit 42,66 Euro erholten sich die Papiere vom Tief seit Mitte April, auf das sie am Vortag gefallen waren. Sie testeten nun wieder die zuletzt unterschrittene 200-Tage-Linie, die als wichtiger Indikator für den längerfristigen Trend gilt.

Die britische Investmentbank stufte die Aktien des Autozulieferers am Freitag von "Hold" auf "Buy" hoch mit einem Kursziel, das um einen Euro auf 49 Euro angehoben wurde. Wie Analyst Richard Schramm schrieb, wurde im bisherigen Jahresverlauf mit einer unterdurchschnittlichen Kursentwicklung wohl schon viel Skepsis in die Aktien eingepreist. Er glaubt aber an das Unternehmen. "Wir sehen die diesjährigen Ziele als vollständig erreichbar an", betonte der Experte auch vor dem Hintergrund des getrübten Branchenbildes im Automobilsektor./tih/jha/