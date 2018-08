AKTIEN-FLASH: Merrill-Kaufempfehlung treibt Telekom auf Tradegate an

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Kaufempfehlung der Bank of America Merrill Lynch könnte den Aktien der Deutschen Telekom am Donnerstag zu einem Befreiungsschlag verhelfen.



Sie stiegen am Morgen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um 0,92 Prozent auf 14,24 Euro. In den vergangenen Wochen hatten die Aktien über weite Strecken zwischen rund 14,00 und etwa 14,30 Euro gependelt.

Analyst Frederic Boulan sieht nach der tristen Kursentwicklung der vergangenen Monate eine günstige Gelegenheit und stufte die Papiere der Bonner von "Neutral" auf "Buy" hoch. Das Kursziel hob er von 16,50 auf 17,20 Euro an, womit er mittelfristig mehr als 20 Prozent Luft nach oben sieht.

Der Wettbewerbsdruck vor allem im deutschen Mobilfunkmarkt sei im Vergleich eher gering und die Mobilfunkerlöse des Konzerns könnten wieder steigen, erklärte der Analyst. Zudem biete das US-Geschäft T-Mobile US einen Wachstumstreiber, mit dem sich die Telekom von der europäischen Konkurrenz abhebe./mis/fba