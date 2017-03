AKTIEN-FLASH: Merck KGaA nach Zahlen am Dax-Ende - Vorsichtiger Ausblick

Weitere Suchergebnisse zu "Merck KGaA":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien der Merck KGaA sind am Donnerstag nach der Zahlenvorlage unter Druck geraten.



Aussagen zum Ausblick wurden dafür verantwortlich gemacht, dass sie im frühen Handel mit 2,62 Prozent und 100,40 Euro im Minus standen. Sie waren damit das Schlusslicht im etwas leichter tendierenden Dax . In den ersten Handelsminuten waren sie sogar kurz unter die Marke von 100 Euro gerutscht, wo sie ihren tiefsten Stand seit dem Jahreswechsel erreichten.

Analyst Peter Spengler von der DZ Bank hob in einer ersten Einschätzung hervor, dass die Wortwahl beim Ausblick vorsichtig sei. Für 2017 peilt der Pharma- und Chemiekonzern ein leichtes bis moderates organisches Umsatzwachstum und ein stabiles Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) vor Sondereinflüssen an. Die vorgelegten Resultate für 2016 und das vierte Quartal wurden am Markt als erwartungsgemäß angesehen./tih/zb