AKTIEN-FLASH: K+S verlieren deutlich - Vorstoß von BHP ins Kaligeschäft

Weitere Suchergebnisse zu "BHP Group":

FRANKFURT/LONDON (dpa-AFX) - Einen Strategiewechsel des britisch-australischen Rohstoffkonzerns BHP Group haben am Dienstag die Marktteilnehmer als negativ für K+S gewertet.



Die Aktien des deutschen Kali- und Salzkonzerns verloren hinten im MDax 3,3 Prozent auf 11,12 Euro, womit sie auf ihr Zwischentief von Ende Juni zusteuerten.

BHP Group will von seinem Öl- und Gasgeschäft abrücken und stattdessen das Düngergeschäft forcieren. Mit einer Milliardensumme will der Konzern nun in Kanada eine Kali-Mine erschließen. Für K+S dürfte sich so der Wettbewerbsdruck erhöhen. Die BHP-Aktien schnellten am Dienstag in London um gut sieben Prozent hoch./ajx/mis