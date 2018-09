AKTIEN-FLASH: Hoffnung auf Linde/Praxair-Fusion steigt wieder - Aktie auch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die im Zuge der geplanten Fusion mit Praxair zum Umtausch eingereichten Linde-Aktien sind am Mittwoch mit plus 4 Prozent an die Dax-Spitze geklettert.





Nach zuletzt ernüchternden Nachrichtenlage kam nun aus informierten Kreisen ein Hoffnungsschimmer: Man sei der Genehmigung der US-Wettbewerbshüter einen Schritt näher gekommen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf involvierte Personen. Der deutsche Industriegasehersteller Messer und der Finanzinvestor CVC wurden demnach weitere Vermögensteile der Fusionspartner Linde und Praxair übernehmen, hieß es.

Zuletzt schien das Projekt in weite Ferne gerückt. Wegen der Bedenken von Kartellbehörden wurden Nachverhandlungen nötig, da mehr Unternehmensteile verkauft werden müssen als ursprünglich vereinbart. Anlegerschützer hatten gar den Abbruch der Fusion gefordert, die laut Wertpapiergesetz spätestens am 24. Oktober unter Dach und Fach sein muss./ag/fba