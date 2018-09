AKTIEN-FLASH: Express Scripts auf Rekordhoch - Cigna nimmt Hürde für Übernahme

Weitere Suchergebnisse zu "Cigna":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Express Scripts sind am Montag auf ein Rekordhoch von 96,45 US-Dollar gesprungen.



Zuletzt stand noch ein Plus von 3,55 Prozent auf 95,08 Dollar zu Buche. Das Justizministerium der Vereinigten Staaten hatte grünes Licht für die Übernahme des auf Preisverhandlungen spezialisierten Dienstleisters durch den Krankenversicherer Cigna gegeben. Dessen Papiere lagen rund 1 Prozent im Plus. Sie bewegen sich damit auf dem Niveau von Ende Februar./la/tos