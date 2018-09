AKTIEN-FLASH: Erholungsrally bei H&M-Aktien nach positiver Quartalsüberraschung

Weitere Suchergebnisse zu "Hennes & Mauritz":

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Ein überraschend hoher Quartalsumsatz lässt am Montag die leidgeplagten Anleger von H&M aufatmen.



Die Papiere des angeschlagenen schwedischen Textilhändlers setzen in Stockholm mit einem Anstieg um 8,7 Prozent auf 133,88 Kronen zur deutlichsten Erholungsrally seit Jahren an. Im dritten Quartal waren die Einnahmen dank der schwachen schwedischen Krone, Marktanteilsgewinnen und gut laufender Räumungsverkäufe ohne die anfallende Mehrwertsteuer um neun Prozent auf 55,8 Milliarden schwedische Kronen gestiegen - und damit stärker als von Analysten erwartet.

Laut Analyst Cedric Rossi von Bryan Garnier reicht dies wohl für eine positive Kursreaktion aus, auch wenn H&M den positiven Umsatzschwung in den kommenden Quartalen erst noch bestätigen müsse. Er verwies am Montag in einem frühen Kommentar darauf, dass die Aktie in den vergangenen Monaten weiter auf Talfahrt geblieben war und mittlerweile um 26 Prozent unter ihrem zehnjährigen Durchschnittskurs gehandelt werde. Verglichen mit dem Hoch vom März 2015 bei 368,50 Kronen waren die Papiere zuletzt nur noch ein Drittel wert./tih/fba