AKTIEN-FLASH: Encavis bleiben trotz Rückschlag im Aufwärtstrend

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Erholung der Encavis -Aktien hat am Montag einen Dämpfer erhalten.



Die Aktien dämmten ihre Verluste von bis zu 2,75 Prozent zwar nach der Vorlage von Geschäftszahlen ein, für einen Sprung in die Gewinnzone reichte es aber nicht. Zuletzt notierten sie noch etwas mehr als 1 Prozent im Minus bei 6,11 Euro.

Im Jahresverlauf liegen sie damit immer noch rund 11 Prozent vorn, was allerdings nicht ganz an das Plus von fast 15 Prozent des Kleinwerteindex SDax heranreicht. Seit Jahresanfang befinden sich die Encavis-Papiere in einem Aufwärtstrend. Dieser Trend ist noch immer intakt.

Ein Händler bezeichnete die 2018er Zahlen des Betreibers von Wind- und Solarparks als durchwachsen. Der Ausblick für 2019 liege nun aber zumindest auf dem Nivau der Markterwartungen./mis/ajx