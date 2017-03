AKTIEN-FLASH: Deutsche Bank ex Bezugsrechte

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Deutschen Bank werden am Dienstag ex Bezugsrechte gehandelt.



Altaktionäre können für zwei gehaltene Aktien eine neue zum Stückpreis von 11,65 Euro erwerben. Auf Basis des Xetra-Schlusskurses von 17,195 Euro vom Montag ergibt das einen rechnerischen Wert von rund 1,85 Euro je Bezugsrecht. Bereinigte um das Bezugsrecht müssten die Anteilsscheine also 15,35 Euro kosten. Das wäre ein rein optisches Minus von etwa 10,7 Prozent.

Insgesamt will der Finanzkonzern 687,5 Millionen neue Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) ausgegeben, woraus sich ein Emissionsvolumen von 8,0 Milliarden Euro ergeben würde. Den Angaben zufolge können die Anleger die Papiere voraussichtlich vom 21. März bis zum 6. April erwerben. Den Anzeichen nach dürften die Großaktionäre, der chinesische Mischkonzern HNA sowie Katar, mitziehen./mis/fbr