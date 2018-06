AKTIEN-FLASH: Daimler nach Rückrufaktion im späten Handel unter Druck

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Rückruf von 774 000 Dieselfahrzeugen europaweit durch Daimler hat den Aktienkurs nachbörslich belastet.



Die Papiere, die im regulären Handel bereits um mehr als 1 Prozent nachgegeben hatten, weiteten die Abgaben im Frankfurter Handel um knapp 2 Prozent aus im Vergleich zum Xetra-Schluss. Börsianer hatten zuvor nicht ausgeschlossen, dass auf die Stuttgarter im Falle von Manipulationen eine hohe Strafe zukommen könnte.