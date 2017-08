AKTIEN-FLASH: Apple mit weiterem Rekordhoch an Dow-Spitze

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Apple haben am Dienstag ein weiteres Rekordhoch geschafft.



Mit 162,19 US-Dollar übertrafen die Papiere des iPhone-Herstellers die bisherige Bestmarke aus der Vorwoche. Zuletzt notierten sie an der Spitze des Dow Jones Industrial 1,36 Prozent höher bei 162,02 Dollar. Der Technologiekonzern ist damit an der Börse rund 837 Milliarden Dollar schwer und somit das wertvollste Unternehmen der Welt./edh/zb