Live bei stern TV hat sich AKP-Politiker MustafaYeneroglu zu den Nazi-Vergleichen des türkischen Präsidenten RecepTayyip Erdogan geäußert: "Ich bin nicht der Meinung, dass wir inDeutschland eine Situation haben, die den Nazi-Verhältnissenentspricht", sagte Yeneroglu, der für den Wahlkampf seiner Partei imAusland zuständig ist. Im Gegenzug warf er allerdings auch dendeutschen Medien vor, mitverantwortlich zu sein für den Streitzwischen der Türkei und Deutschland, "weil sie die Situation in derTürkei falsch darstellen." Anders als oft geschrieben, "gibt es einenMeinungspluralismus in der Türkei. Davon kann sich jeder, der in dieTürkei kommt, persönlich überzeugen", sagte Yeneroglu.Im stern TV-Studio traf Yeneroglu auf den Vize-Präsidenten desEuropäischen Parlaments, Alexander Graf Lambsdorff, der im Streit mitder Türkei erneut ein gemeinsames Durchgreifen der EU gefordert hat."Wir dürfen die kleineren Länder da nicht alleine stehen lassen",sagte der FDP-Politiker. Und: "Wir sollten als Europa gemeinsamhandeln und der Türkei sagen: Ihr seid hier als Gäste herzlichwillkommen, aber nicht als Wahlkämpfer."Dass er die Auftritte türkischer Minister ablehne, habe auch denGrund, dass es in der Türkei keine pluralistische Medienlandschaftmehr gebe, so Lambsdorff im Gespräch mit Steffen Hallaschka."Meinungsfreiheit lebt vom Wettbewerb der Meinungen. Und wenn dernicht da ist, müssen wir sagen, dass hier keine Veranstaltungenstattfinden sollen, bei denen es keinen Widerstand gibt."