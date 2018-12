AKK trifft AKK

Hamburg (ots) - Annegret Kramp-Karrenbauer, Generalsekretärin derCDU, ist anlässlich des Parteitages vom 06. bis 08. Dezember inHamburg und besuchte am Nikolaus-Morgen das AltonaerKinderkrankenhaus (AKK).Da staunten die Familien auf der kinderorthopädischen Stationnicht schlecht. Anstelle des erwarteten Nikolaus im roten Mantelstand Annegret Kramp-Karrenbauer, kurz AKK, am Krankenbett undverteilte Schokoladenweihnachtsmänner und Orangen an alle kleinen undgroßen Patientinnen und Patienten der Station. Die Generalsekretärinhatte ein offenes Ohr für die Kinder und ließ sich ausführlich überDeutschlands größte Kinderorthopädie informieren. AKK folgte einerpersönlichen Einladung der Geschäftsführerin des AKK, ChristianeDienhold, vom 1. März 2018. Umgehend erfolgte die Zusage, dass einBesuch im Umfeld des Bundesparteitags der CDU Deutschlands in Hamburgmöglich sein wird. "Bei der Gleichheit der Initialen 'AKK' lag eineEinladung quasi auf der Hand! Ich habe mich über den heutigenAustausch und die Gelegenheit, aktuelle Themen aus demGesundheitswesen mit Frau Kramp-Karrenbauer zu diskutieren, sehrgefreut!", so die Geschäftsführerin Norddeutschlands größterKinderklinik.Auch Mitarbeiterinnen aus dem Pflegebereich des AltonaerKinderkrankenhauses gaben Annegret Kramp-Karrenbauer im Rahmen eineranschließenden Gesprächsrunde gern Auskünfte über ihren Beruf undihre Ausbildung. Das Altonaer Kinderkrankenhaus war daher für dieGeneralsekretärin ein idealer Ort, sich während ihrer Tage in Hamburgdirekt am Ort des Geschehens zu informieren. "Wir haben mit demAusbildungsberuf des Gesundheits- und Krankenpflegers ein sehrwichtiges Thema für die Zukunft. Es war wichtig, Informationen ausdem Bereich der Kinderkrankenpflege aus erster Hand zu erhalten. DenMitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Altonaer Kinderkrankenhausgebührt mein Dank und Respekt für Ihre großartige und wichtigeArbeit", so Kramp-Karrenbauer.Annegret Kramp-Karrenbauer ist nicht die erste Bundespolitikerin,die sich für das Altonaer Kinderkrankenhaus interessiert. Bereits zum150. Jubiläum kamen die damalige Bundesministerin für Gesundheit,Ulla Schmidt, mit Olaf Scholz in seiner Funktion als Bundesministerfür Arbeit und Soziales, um sich über die interdisziplinären undmodernen Behandlungsmethoden des Altonaer Kinderkrankenhauses zuinformieren.Pressekontakt:Unternehmenskommunikation: Gesine Walsleben (Ltg.)Fon: 040 88908 126 - Fax: 040 88908 128 - uk@kinderkrankenhaus.netAKK Altonaer Kinderkrankenhaus gGmbH - Bleickenallee 38 - 22763HamburgOriginal-Content von: AKK Altonaer Kinderkrankenhaus gGmbH, übermittelt durch news aktuell