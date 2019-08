AKK bekräftigt Festhalten an Schwarzer Null

DRESDEN (dts Nachrichtenagentur) - CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat bekräftigt, dass die Union an der Schwarzen Null festhalten will. Es sei einhellige Meinung der beiden Präsidien, dass man an der Schwarzen Null "als Ausdruck einer finanzpolitischen Solidität" festhalte, sagte Kramp-Karrenbauer am Montagmittag nach einer gemeinsamen Sitzung der CDU- und CSU-Parteipräsidien in Dresden. Es sei ein unabdingbares Prinzip, von dem man nicht abweichen wolle.

Man müsse allerdings auch sehen, wie man "Dynamik entwickeln" könne. "Das ist nicht nur eine Frage von Geld, das ist vor allen Dingen auch eine Frage von Schnelligkeit und Dynamik", so die CDU-Chefin. Es gehe unter anderem darum, wie viel oder wenig Bürokratie es gebe und wie schnell Planungsverfahren gingen. Das sei ein Thema, mit dem sich die Union in den nächsten Monaten intensiv befassen werde.

Foto: über dts Nachrichtenagentur