AKKA & Modis - ein neuer globaler Vorreiter für Technologien und digitale Lösungen in der Smart Industry

Zürich (ots) -Nach dem Abschluss der Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an AKKA Technologies durch die Adecco Group wird AKKA & Modis zu einem globalen Vorreiter für Technologien und digitale Lösungen. Das gemeinsame Unternehmen ist damit in der Lage, die vielfältigen Bedürfnisse von Kunden weltweit zu erfüllen und die Chancen zu nutzen, die der schnell wachsende Markt der Smart Industry, in dem IT- und Engineering zu einer digitalen und vernetzten Welt verschmelzen, bietet. AKKA & Modis werden bald zu Akkodis.Der Wandel ist in vollem Gange: Globale Megatrends führen dazu, dass Unternehmen ihre Strategien überdenken und ihre Geschäftsmodelle verändern. Der weltweite Markt für Engineering, Forschung und Entwicklung (ER&D) wird bis 2023 voraussichtlich auf 2 Billionen US-Dollar anwachsen[1], angetrieben durch eine Nachfrage nach digitalem Engineering im zweistelligen Bereich. Durch den Zusammenschluss wird das neue Unternehmen mit 50.000 Ingenieuren die weltweite Nummer zwei auf dem ER&D-Markt sein und umfassende IT-, Engineering- und digitale Dienstleistungen anbieten.Vereinte Expertise liefert einzigartige End-to-End-LösungenGemeinsam verfügen AKKA & Modis über umfassende und einander ergänzende Fähigkeiten in Spitzentechnologien, um Kunden aus allen Branchen während des gesamten Lebenszyklus ihrer Produkte dabei zu unterstützen, nachhaltiger und effizienter zu werden: Vom Design über Testing in der Vorproduktion bis hin zur Optimierung der Produktion.Das einzigartige End-to-End-Angebot von AKKA & Modis umfasst Beratungs-, Technologie- und Talentlösungen sowie Akademieprogramme für die berufliche Entwicklung und Umschulung, um die Talente und damit auch die Leistung von Unternehmen zukunftssicher zu machen. Das zusammengeführte Unternehmen verfügt über umfassende Kompetenzen in Spitzentechnologien, um Disruption und Wachstum in Bereichen wie Daten und KI, Software und Anwendungen, Cloud und Infrastruktur, Cybersicherheit und Datenschutz, Produktdesign und -sicherung, Industrie 4.0 und vernetzte Produkte zu fördern.Dieses umfassende Angebot wird es Unternehmen aus sieben Schlüsselindustrien ermöglichen, das Rückgrat des "Smart Industry-Marktes" von morgen zu bilden, der das künftige Wachstum und die Umgestaltung anderer Industrien vorantreiben wird. Zu diesen Schlüsselindustrien zählen Automobil und Transport, Energie und Clean Technology, Telekommunikation und Medien, Biowissenschaften und Gesundheitswesen, Banken und Finanzdienstleistungen, Fertigung und Logistik sowie Luft- und Raumfahrt und Verteidigung.Der Mensch im Mittelpunkt unseres ErfolgsmodellsAKKA & Modis sind durch eine gemeinsame Leidenschaft für Technologie und Talent sowie eine dynamische Kultur verbunden.Gemeinsam setzen sich AKKA & Modis dafür ein, die Kompetenzen von Experten zu erweitern und neue Karrieremöglichkeiten durch den Zugang zu einer breiten Palette von Projekten mit führenden Unternehmen und Organisationen auf lokaler und globaler Ebene zu bieten. Die Experten von AKKA & Modis entwickeln eine multidisziplinäre Perspektive auf Innovation, um Lernen und Entwicklung zu fördern.Jan Gupta, Präsident von AKKA & Modis, kommentierte:"Ich freue mich sehr, dieses neue Kapitel für AKKA & Modis aufzuschlagen, das neue Chancen für unsere Kunden, unsere Mitarbeiter und alle unsere Stakeholder bietet. Unser Ziel für die Zukunft ist klar: Wir wollen Vorreiter im globalen Smart Industry-Markt als strategischer Partner für Unternehmen und Organisationen werden.AKKA & Modis setzt sich dafür ein, vielfältige und integrative Technologie- und Ingenieurteams zu fördern, um einen Beitrag zu einer smarteren und nachhaltigeren Zukunft zu leisten."Über AKKA & ModisAKKA & Modis, bald Akkodis, ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Engineering und Forschung & Entwicklung, das den Mehrwert vernetzter Daten nutzt, um Innovationen und die digitale Transformation zu beschleunigen.Mit einer gemeinsamen Leidenschaft für Technologie und Talent bieten unsere 50.000 Ingenieure und Digitalexperten in 30 Ländern in Nordamerika, EMEA und APAC tiefgreifende, branchenübergreifende Expertise. AKKA & Modis stellen umfassende Branchenerfahrung und starkes Know-how in wichtigen Technologiebereichen wie Mobilität, Software- und Technologiedienstleistungen, Robotik, Tests, Simulationen, Datensicherheit, KI und Datenanalyse bereit. Die kombinierte IT- und Engineering-Expertise beinhaltet ein einzigartiges End-to-End-Lösungsangebot mit vier Servicelinien - Consulting, Solutions, Talents und Academy. AKKA & Modis unterstützt Kunden dabei, ihre Produktentwicklungs- und Geschäftsprozesse zu überdenken, die Produktivität zu verbessern, die Markteinführungszeit zu minimieren und eine intelligentere und nachhaltigere Zukunft zu gestalten.AKKA & Modis ist Teil der Adecco Gruppe.https://www.akka-technologies.com/https://www.modis.com/----[1] Zinnov Research & Analysis: Enterprise ER&D Strategy & Focus, Mai 2021