AKJ zum fünften Mal als beste Hedgefonds-Plattform ausgezeichnet

Hamilton, Bermuda (ots/PRNewswire) - AK Jensen Group Limited ("AKJ"), der führende Anbieter von schlüsselfertigen Handels- und Infrastrukturlösungen für Fondsmanager, hat den HFM European Services Award 2021 für die beste Hedgefonds-Plattform gewonnen. Bereits zum fünften Mal in den letzten 6 Jahren hat AKJ diese Auszeichnung erhalten.AKJ entwickelte seine Hedge-Fonds-Plattform erstmals im Jahr 2012. Zu den Dienstleistungen gehört eine Full-Service-Angebot für Fonds-Manager, einschließlich Fondsgründung, rechtliche und regulatorische Infrastruktur, Handelssysteme, Backoffice-Support und Startkapital. Das Unternehmen expandierte 2016 in den Bereich der digitalen Vermögenswerte und entwickelte sich 2018 durch AKJ Crypto plc zu einem vollwertigen Krypto-Ökosystem.Anders Kvamme Jensen, der CEO von AKJ, sagte: "Wir haben die letzten 10 Jahre damit verbracht, unsere Hedgefonds-Plattformlösung kontinuierlich zu perfektionieren und zu verbessern. Was wir unseren Kunden jetzt bieten, ist Lichtjahre entfernt von unserem Angebot, als wir 2016 unseren ersten Preis für die beste Hedgefonds-Plattform gewonnen haben. Unsere Mission bleibt es, unseren Kunden zu dienen. Wir stecken uns weiterhin immer höhere Ziele bezüglich unserer Serviceleistungen."Neal Mitra, CEO von AKJ Crypto plc, fügte hinzu: "Ich freue mich, dass der Markt die nachhaltige Qualität unseres Produktangebots anerkennt. Wir arbeiten hart, um der Zeit immer einen Schritt voraus zu sein, und besonders jetzt, mit unserer schnellen Expansion in die Kryptowährung. Durch die Entwicklung eines Token-getriebenen Hedge-Fonds-Ökosystems neben unserem traditionellen Angebot wollen wir sicherstellen, dass unsere Fondskunden den Markt anführen und bereit sind, davon zu profitieren, wenn alle Vermögenswerte schließlich digital werden."Informationen zu AK Jensen Group und AKJ CryptoDie 1995 gegründete AK Jensen Group Limited und ihre Tochtergesellschaften befinden sich im Besitz von Aktionären, die zusammen mehr als 18 Mrd. US-Dollar an Vermögen verwalten. Der Konzern betreut Hedgefonds und institutionelle Kunden in 35 Ländern weltweit.AKJ Crypto plc bietet eine vollständige Serviceplattform für Krypto-Hedgefondsmanager und die diversifizierte Teilnahme für institutionelle Investoren - über das AKJ-Token - in der Kryptowirtschaft an.Für weitere Informationen über die AK Jensen Group besuchen Sie bitte: https://www.akj.com.