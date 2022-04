AKJ SCHLIESST DIE ÜBERNAHME VON FMG MALTA LTD. AB

Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



Hamilton, Bermuda (ots/PRNewswire) -Die AK Jensen Group („AKJ"), der führende Anbieter von schlüsselfertigen Handels- und Infrastrukturlösungen für Fondsmanager, hat heute den Abschluss der Übernahme von FMG Malta Ltd. („FMG"), einem umfassenden Alternative Investment Fund Manager (AIFM) für traditionelle und Krypto-Hedgefonds, bekannt gegeben.Die Übernahme ermöglicht es AKJ, eine zusätzliche Regulierungsstruktur, ein Vertriebsnetz und einen etablierten Kundenstamm zu erwerben. Darüber hinaus ermöglicht die Transaktion den FMG-Mitgliedern, das schlüsselfertige Hedgefonds-Angebot von AKJ zum Nutzen ihrer Kunden zu nutzen.Anders Kvamme Jensen, CEO von AKJ, kommentierte die Transaktion mit den Worten: „FMG bringt mit ihrer jahrzehntelangen Innovations- und Erfolgsbilanz einzigartige Kompetenzen ein, um den sich ständig ändernden Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden."Johan G. Kahm, Gründungspartner von FMG, fügte hinzu: „Wir freuen uns, dass wir nun unsere Zusammenarbeit mit AKJ beginnen können. FMG verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Fondsstrukturierung und -vertrieb, und wir haben uns in den letzten Jahren intensiv in den Bereich der digitalen Vermögenswerte begeben. Wir freuen uns darauf, unsere Fähigkeiten in AKJ einzubringen und das Unternehmen auf seinem Weg zu einem globalen Marktführer im Kryptobereich zu unterstützen."Informationen zur AK Jensen Group LimitedDie AKJ Group (bestehend aus AKJt Holdings Limited und AK Jensen Group Limited sowie deren Tochtergesellschaften) verwaltet das AKJ Ecosystem, eine vollständig integrierte Krypto-Umgebung, die institutionelle Lösungen für Hedge-Fonds-Manager und einen verwalteten, diversifizierten Zugang zur Kryptowirtschaft für institutionelle Anleger bietet. Das AKJ-Ökosystem, das über 1 Milliarde US-Dollar an Ökosystem-Vermögenswerten verfügt und Dienstleistungen für Kunden mit weiteren 11 Milliarden US-Dollar an AuM anbietet, ist das führende Krypto-Hedgefonds-Ökosystem in Europa. Das Ökosystem stellt qualifizierten Fondsmanagern über den AKJ Digital Assets FoF Start- und Beschleunigungskapital zur Verfügung. Der AKJ Digital Assets FoF ist ein Krypto-Hedge-Dachfonds, der laut Daten von Eurekahedge in seiner globalen Vergleichsgruppe den ersten Platz bei der Performance belegt hat. Die Interessen aller Beteiligten - Investoren, Fondsmanager und Anbieter - werden durch den AKJ Token, einen Unternehmens-Token, der das Ökosystem antreibt, aufeinander abgestimmt.Die 1995 gegründete AKJ-Gruppe befindet sich im Besitz von Aktionären, die zusammen ein Vermögen von über 24 Milliarden US-Dollar verwalten. Die Gruppe betreut Hedgefonds und institutionelle Kunden in 35 Ländern auf der ganzen Welt.Weitere Informationen über AKJ finden Sie unter https://www.akj.com.Pressekontakt:Hannah Gilmore,+44 (0)207 739 8899,hannah.gilmore@living-group.comOriginal-Content von: AKJt Holdings Limited, übermittelt durch news aktuell