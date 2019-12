AImotives neueste aiWare3P bietet exzellente NN-Beschleunigung für Produktion von L2-L3 automotiver KI

Budapest, Ungarn (ots/PRNewswire) - Neueste Version der aiWare3 Hardware IPumfasst deutlich verbesserte Host-CPU-Entlastung, niedrigere Speicherbandbreiteund aufgerüstete SDK-Tools, um skalierbare Lösungen bis zu 100+ TOPS mitgeringerem Stromverbrauch und niedrigen Latenzzeiten zu ermöglichen.AImotive, einer der weltweit führenden Anbieter von modularen Technologien fürautomatisiertes Fahren, gab bekannt, dass die Auslieferung der neuesten Versionseiner hochgelobten Hardware-Inferenzmaschine IP namens aiWare3 NN (NeuralesNetzwerk) in Kürze startet. Der aiWare3P IP-Core beinhaltet neue Funktionen, diefür erheblich verbesserte Performance, niedrigeren Energieverbrauch, größereHost-CPU-Entlastung und ein einfacheres Layout für größere Chip-Designs sorgen."Unser produktionsbereites aiWare3P-Release vereint alles in sich, was wir überdie Beschleunigung von neuralen Netzwerken für visionsbasierte automotiveKI-Inferenzanwendungen wissen", sagte Marton Feher, Senior Vice President fürHardware-Engineering bei AImotive. "Wir verfügen jetzt über eine dereffizientesten und überzeugendsten Lösungen für NN-Beschleunigung zurVolumenproduktion von L2/L2+/L3 KI."Jeder aiWare3P Hardware IP-Core bietet bis zu 16 TMAC/s (>32 TOPS) bei 2 GHz,mit Multi-Core- und Multi-Chip-Implementierungen, die bis zu 50+ TMAC/s (>100INT8 TOPS) liefern können. Der Core ist für erweiterten Arbeitstemperaturbereichgemäß AEC-Q100 konzipiert worden und schließt eine Reihe von Funktionen ein, mitdenen Nutzer ASIL-B und höhere Zertifizierungen erreichen können. Zu denzentralen Verbesserungen gehören:- Erweiterte On-Chip-Datenwiederverwendung und -bewegung,Terminierungsalgorithmen und externes Management derSpeicherbandbreite- Verbesserungen sichern ab, dass 100 % der meisten NNs innerhalb desaiWare3P Core abgearbeitet werden, ohne ein Eingreifen der Host-CPU- Ein Spektrum von Upgrades reduziert die Anforderungen an externerSpeicherbandbreite- Fortschrittlichste Kreuzkupplungen zwischenC-LAM-Konvolutionsmaschinen und F-LAM-Funktionsmaschinen- Physische, auf Kacheln basierende Mikroarchitektur, die für eineeinfachere physische Implementierung von großen aiWare Cores sorgt- Logisches, auf Kacheln basierendes Datenmanagement, das eineeffiziente Arbeitslast-Skalierung bis zum Maximum von 16 TMAC/s jeCore ermöglicht- Erheblich verbessertes SDK, einschließlich Compiler und neuerPerformance-AnalysewerkzeugeDie aiWare3P Hardware IP wird in den Produktionslösungen L2/L2+ eingesetzt sowiein Studien zu hochentwickelten heterogenen Sensoranwendungen. Zu den Kundengehören Nextchip für ihren bevorstehenden Apache5 Imaging Edge Processor und ONSemiconductor für ihr Kooperationsprojekt mit AImotive, um die hochentwickeltenheterogenen Sensor-Fusionsmöglichkeiten zu demonstrieren.Im Rahmen der Unternehmensverpflichtung für offenes Benchmarking unterVerwendung von genau kontrollierten Benchmarks, die reale Anwendungenwiderspiegeln, wird Almotive eine vollständige Aktualisierung basierend auf demaiWare3P IP Core in den öffentlichen Benchmark-Ergebnissen im ersten Quartal2020 veröffentlichen.Die aiWare3P RTL wird ab Januar 2020 ausgeliefert.Imre Dozsa CMO Daniel M Seager-Smithimre.dozsa@aimotive.com Marketing Managerdaniel.seager@aimotive.comPressekontakt:e:Logo - https://mma.prnewswire.com/media/777482/ai_motive_landscape_logo_Logo.jpgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/136833/4474426OTS: AImotiveOriginal-Content von: AImotive, übermittelt durch news aktuell