AImotive und Nextchip melden Integration von aiWare in den Apache5 Imaging Edge Processor der nächsten Generation

Nextchip mischt den Markt für Kfz-Bildverarbeitungssysteme auf,indem es AImotive's leistungsstarken aiWareNN-Inference-Beschleuniger integriert, der für kamerabasierteAnwendungen in selbstfahrenden Autos optimiert istBudapest, Ungarn, und Seoul, Korea (ots/PRNewswire) - AImotive,ein weltweit führender Anbieter von skalierbaren modularenTechnologien für selbstfahrende Autos, und Nextchip, ein führendesFabless-Halbleiterunternehmen, das auf fortschrittlicheBildverarbeitungsprozessoren für den Kfz-Markt spezialisiert ist,haben heute bekanntgegeben, dass AImotive seineHardwarebeschleunigungs-IP aiWare Neural Network (NN) an Nextchiplizenziert hat. aiWare wird in den Nextchip Apache5 IEP (Imaging EdgeProcessor) SoC (System on Chip) der nächsten Generation integriert,der sich an Erstausrüster und Tier-1-Hersteller richtet. AImotive undNextchip werden ihre Expertise bündeln, um die Kunden von Nextchipbei der Entwicklung hochgradig optimierter, nach ISO26262zertifizierbarer L2- bis L4-Lösungen auf Basis des Apache5 IEP zuunterstützen. Dabei steuert AImotive seine langjährige Erfahrung undsein Fachwissen bei der Entwicklung fortschrittlicher KI-Lösungen undkomplexer DNN für sicherheitskritische Kfz-Anwendungen bei."Nextchip ist überzeugt, dass hochgradig integrierte VisionEdge-Prozessoren zu den wichtigsten Basistechnologien fürselbstfahrende Autos ab Stufe L2 gehören", sagte YoungJun Yoo, CMOvon Nextchip. "Nextchip entwickelt seit über 20 Jahrenfortschrittliche Bildverarbeitungschips und zugehörige Technologienfür ein breites Spektrum an Sichtsystemen, und zu unseren Kundenzählen mehrere führende Unternehmen der Automobilbranche. Wirkombinieren unsere Expertise bei Bildverarbeitungs-SoC mit AImotivesaiWare-Technologie und umfassender Erfahrung bei der Optimierung vonAlgorithmen für KI-Anwendungen im Automobilbau. Wir sind überzeugt,dass unser Apache5 IEP die Grundlage liefern wird, damit unsereKunden absatzstarke intelligente Kameralösungen für denAutomobilsektor entwickeln können, die ein großes Funktionsspektrumbieten und nach ISO26262 zertifiziert sind."Marton Feher, Senior Vice President für Hardwaretechnik beiAImotive, sagte: "Wir sind sehr stolz auf die branchenführendeLeistung und Effizienz, die wir mit aiWare für kamerabasierteNN-Anwendungen im Automobilbau erzielt haben. Wir begrüßen dieZusammenarbeit mit Nextchip, einem anerkannten Hersteller innovativerVisionsysteme. Gemeinsam werden wir unsere einzigartigeaiWare-Technologie den Lieferanten von Subsystemen für Bordkameraszur Verfügung stellen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mitNextchip, damit seine Kunden von KI-optimierten Lösungen auf Basisdes innovativen aiWare-gestützten Apache5 IEP profitieren können."Nextchip will ab dem 4. Quartal 2020 die ersten Exemplare seinesApache5 IEP SoC an Großkunden ausliefern.Informationen zu aiWare:Der Hardware-NN-Beschleuniger von aiWare hat sich in Benchmarks*als eine der effizientesten Hardware-NN-Beschleunigerarchitekturenfür Anwendungen im Bereich hochauflösender Kfz-Visionsystemebewiesen. Die aiWare Hardware-IP unterstützt verschiedenefortschrittliche Architekturmerkmale und ist die ideale Komponentefür Subsysteme, die nach ISO26262 ASIL A, B und höher zertifiziertsind.aiWares systemnahe Mikroarchitektur ist für die vertikaleSkalierung auf mehr als 100 TOPS bei hoher Effizienz und geringemEnergieverbrauch konzipiert und stellt sicher, dass der Kernhochgradig autonom läuft. Die IP benötigt daher viel wenigerHost-CPU- oder gemeinsame Speicherressourcen als andereHardware-NN-Beschleuniger. Zu diesem Zweck wurde ein hochgradigdeterministisches Datenflussmanagement integriert (zum Patentangemeldet). Die einzigartige, hochgradig parallele undspeicherzentrische Architektur bietet gegenüber anderenHardware-NN-Beschleuniger bis zu 100 Mal mehr chipinterneSpeicherbandbreite. So ist bei komplexen DNN mit hohem Input (wie beiHD-Kameras) eine anhaltende Effizienz von bis zu 95 % gewährleistet.Das umfangreiche aiWare SDK bietet Unterstützung für Khronos' NNEFsowie Open Standard ONNX-Inputs. Es kompiliert Binärdateien direkt,auf systemnahe Programmierung von DSP oder MCU kann komplettverzichtet werden. Es bietet automatisierte Umwandlung von FP32 nachINT8 ohne oder mit nur geringfügigem Genauigkeitsverlust sowie eineimmer größere Auswahl an ausgeklügelten Analyse-Tools fürDNN-Performance.* Die aktuellen aiWare-Benchmarks finden Sie aufwww.aimotive.com/benchmarksInformationen zu Apache5:Der Apache5 IEP (Imaging Edge Processor) baut auf demerfolgreichen Apache4 auf. Er ist mit modernen Quadcore A53 CPUs undfortschrittlicheren Bildprozessoren ausgestattet und bietet eine hoheNN-Beschleunigung für Kameras mit einer maximalen Auflösung von 5Megapixeln.Der integrierte NN-Beschleuniger liefert eine maximale Leistungvon 1 (einem) TOPS bei anhaltenden Effizienzen von bis zu 95 % undgeringem Energieverbrauch. Beim Apache5 kommt außerdem die neuesteGeneration des Nextchip ISP (Imaging Signal Processor) zum Einsatz,der Bildsensoren mit einer maximalen Auflösung von 5 Megapixelnunterstützt. Zu seinen Features gehören Rauschkorrektur, hoherDynamikbereich, LED-Flackerminderung, Antibeschlagfunktion,Formatumwandlung, Totpixelkorrektur, Verzeichnungskorrektur, einfortschrittliches Parkleitsystem und viele weitere Funktionsmerkmale.Die hochgradig integrierten Leistungsmerkmale des Apache5 IEPversetzen Tier-1-Hersteller und Erstausrüster in die Lage, einige derschwierigsten Probleme bei selbstfahrenden Autos zu lösen. DerApache5 IEP wird die Anforderungen nach AEC-Q100 Class 2 erfüllen undfür die Zertifizierung nach ISO26262 vorbereitet sein.Ansprechpartner für Medien:Daniel M Seager-Smithdaniel.seager@aimotive.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/777482/ai_motive_landscape_logo_Logo.jpgOriginal-Content von: AImotive, übermittelt durch news aktuell