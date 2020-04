AImotive setzt den ersten ISO26262-zertifizierten CI/CD-Simulator (Continuous Integration und Continuous Delivery) für automatisiertes Fahren ein

Budapest, Ungarn (ots/PRNewswire) - Ein wesentlicher erster Schritt zur Schaffung einer zertifizierbaren Toolchain für die ADAS/AD-Entwicklung ermöglicht es AImotive, die Entwicklung auch dann fortzusetzen, wenn die Möglichkeiten für Fahrversuche während der weltweiten COVID-19-Beschränkungen begrenzt sind.AImotive, einer der weltweit führenden Anbieter von Technologien für automatisiertes Fahren, gab heute bekannt, dass sein Simulator aiSim(TM) von TÜV-Nord nach TCL 3 gemäß ISO 26262:2018 zertifiziert wurde. Damit ist er der weltweit erste ISO26262-zertifizierte umfassende automatisierte Fahrsimulator für die Entwicklung automatisierter Fahrlösungen. Die ISO-Norm 26262 ist die grundlegende Norm der Automobilindustrie für funktionale Sicherheit, welche die Entwicklung aller Automobilsysteme regelt. TCL 3 ist der höchste Tool Confidence Level, der für die Produktentwicklung mit dem Ziel eines Sicherheits-Integritätslevels ASIL D notwendig ist."Durch die Abstützung auf unser intern entwickeltes Simulations-Tools hat AImotive eine einzigartige Entwicklungspipeline im Bereich CI/CD für sicherheitskritische Software im Bereich automatisiertes Fahren geschaffen", sagte Szabolcs Janky, Leiter des Produktmanagements, aiSim von AImotive. "Er ist einer der wenigen speziell angefertigten Simulatoren, welcher die Komplexität der Simulation von automatisiertem Fahren beherrscht."Das Unternehmen begann mit der Entwicklung seines innovativen Simulators aiSim(TM), als die Simulation des automatisierten Fahrens noch in den Kinderschuhen steckte. TCL 3 ermöglicht es aiSim, ein integraler Bestandteil einer Entwicklungs- und Verifikations-Toolchain bis ASIL D zu sein, und gewährleistet dabei deterministische, realistische und wiederholbare Tests. Sich auf zertifizierte Tools zu verlassen, hilft den Entwicklern beispielsweise, den Peitscheneffekt zu überwinden und zu erkennen, ob ein Problem von der Software oder den Tools herrührt.Durch den Rückgriff auf solche zertifizierten Tools konnte AImotive die Entwicklung fortsetzen, obwohl die Möglichkeiten für Straßentests während der weltweiten COVID-19-Beschränkungen begrenzt sind. Die rund um aiSim aufgebaute simulationsgestützte CI/CD-Pipeline des Unternehmen hat die von den Ingenieurteams erfahrenen Störungen begrenzt und dafür gesorgt, dass die Zukunft der Mobilität immer näher rückt.Informationen zu AImotive:AImotive ist eines der größten unabhängigen Teams der Welt, das an Technologien für automatisiertes Fahren arbeitet. Mit der Entwicklung von Software für autonomes Fahren, proprietären Simulations-Tools und Hardware-IP zur Beschleunigung neuronaler Netzwerke bauen wir ein Ökosystem auf, das den Einsatz automatisierter Fahrsysteme unterstützt. Um die Zusammenarbeit mit der Industrie zu katalysieren, sind unsere Produkte skalierbar, modular und hardwareunabhängig. Wir bauen auf den Fachkenntnissen unseres Teams in den Bereichen künstliche Intelligenz, Sensorfusion, 3D-Grafik und automatisiertes Fahren unter realen Workload-Bedingungen auf, um unsere Partner bei der Verwirklichung ihrer Ziele im Bereich des autonomen Fahrens zu unterstützen.Pressekontakt:Imre DózsaCMO, AImotiveimre.dozsa@aimotive.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1160996/aiSim_ISO26262_02.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1160997/aiSim_ISO26262_01.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/777482/ai_motive_landscape_logo_Logo.jpgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/136833/4583516OTS: AImotiveOriginal-Content von: AImotive, übermittelt durch news aktuell