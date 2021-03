AIXTRON das war erst der Anfang!

Ausschließlich grüne Vorzeichen sind heute bei AIXTRON zu erkennen. So wird der Kurs aktuell rund fünf Prozent nach vorne geschoben. Der Titel kostet damit nun 18,89 EUR. Der weitere Tagesverlauf wird zeigen, ob sich hier kurzfristig eine Trading-Gelegenheit eröffnet.

Anleger-Geschenk: Welche Aktien eröffnen jetzt die größten Gewinnchancen? Lesen Sie hier mehr über unsere Favoriten für das Jahr 2021!

Aus Sicht der Technischen Analyse hat sich Stimmung nun deutlich verbessert. Weil sich die Aktie durch dieses Plus mit großen Sprüngen aufmacht in Richtung Entscheidungsbereich. So ergibt sich derzeit ein Abstand von nur noch rund acht Prozent zum Monatshoch. Dieses Hoch liegt bei 20,35 EUR. Daher verspricht die Technik absolute Hochspannung.

Anleger, die pessimistisch eingestellt sind, haben durch den Höhenflug jetzt die Chance auf einen tollen Baisse-Einstieg. So bekommen Put-Käufer oder Leerverkäufer durch die Kursexplosion einen saftigen Rabatt. Börsianer, die von den Zukunftsaussichten bei AIXTRON überzeugt sind, bekommen heute eine weitere Bestätigung.

Welche Aktien sind die Favoriten für 2021? Lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport pünktlich zum Jahreswechsel die Favoriten unserer Redaktion. Einfach hier klicken.